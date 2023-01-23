『タトラス ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 19時 35分に出品され05月09日 19時 35分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

サイズ...01なのでSサイズかと思います。



TATRAS タトラス ダウンジャケット POLITEMA LTA19A4694 ポリテアマ ダウンコート ブラック 黒



よく見ると若干の汚れあるかもしれませんが目立った汚れ等はございません。

発送する際にたたんで送りますのでシワになる事ご了承下さい。



バイマにて購入した品になります！



自宅にて保管していたあくまで中古品ですので、ご理解ある方のみお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラス ダウンジャケット