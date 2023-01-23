『Pokitter Go Series Android搭載 プロジェクター【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 15時 17分に出品され03月23日 15時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

POKITTER Go Series

定価:39,800円



•最大120インチ

•androidtv 10.0搭載

•Google assistant搭載

•Chrom cast搭載

•1080p

•自動台形補正

•ポータブル

•9000 Lumens



数回使用しました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>プロジェクター 商品の状態: 未使用に近い