『Sandbox classic 2.0 アジアフィット L/XL 新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 05分に出品され03月29日 22時 05分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンドボックスのスノーボード用ヘルメットです。

アジアフィットのM/Lになります。

新品未使用のタグ付きですが、箱はありません。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンドボックス