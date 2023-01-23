『by parra XL 黒 ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 17時 58分に出品され03月25日 17時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このダウンジャケットは、外側がシンプルな黒で、内側にはカラフルなグラフィックデザインが施されています。カジュアルなスタイルにぴったりです。



【サイズ】

XLサイズで、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも最適です。





- 色: 黒

- 内側デザイン: カラフルなグラフィックデザイン

- サイズ: XL

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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バイパラ

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