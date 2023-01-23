『nanamica GORE-TEX Cruiser Jacket L Black【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 03分に出品され03月24日 22時 03分に終了予定です。即決価格は21,216円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少完売

nanamica

GORE-TEX Cruiser Jacket

ゴアテックスクルーザージャケット



Size L

着丈75 身幅65

オーバサイズな作りです



Color: K BLACK



ラグランスリーブのクルーザージャケット

デザインベースはUSアーミー/ECWCS GORE-TEX Jacket

表地は防水透湿素材の

2L Polyester Twill GORE-TEX Fabrics

ハイテク素材でアップデートし

大人でクラシックな雰囲気で楽しめる

名作アイテムです



左右の胸にはファスナー付きシークレットポケット

腰ポケットはハンドウォーマー機能も

備えた二重仕様

ファスナー付き内ポケット



防風性と防水性に優れながらも

衣服内の湿気を外に逃がしてくれるので

突然の冷たい雨風や寒暖差をしのぎ

気まぐれな天候に対応します



レアなブラック



試着のみタグ完備の未使用品



必ずプロフィール確認、了承の上ご購入下さい



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica

GORE-TEX

Cruiser

Jacket

L

Black