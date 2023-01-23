『FRED PERRY リバーシブル ウールコート S【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 14時 59分に出品され05月09日 14時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フレッドペリー 千鳥柄（綿、ブラウン）とグレーのウールのコートです。



千鳥柄のバックにはユニオンジャックがステッチであしらわれています。



リバーシブルでウールの為に暖かいです。

上品で遊び心もある、長く使える、完成度の高い1枚です。



目立った汚れ見当たりません。チェスターコート、ステンカラーコート、モッズコート



大人のコートです。



身幅47cm着丈87.5cm



フード...フードなし



素材...ウール



素材...コットン



カラー...グレー



カラー...ブラウン

管理用 B-2クリアケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FRED

PERRY

リバーシブル

ウールコート

S