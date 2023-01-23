『金タグ Russell Athletic 希少 80sフルジップパーカー 赤【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 41分に出品され03月26日 17時 41分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Russell Athleticは、アメリカのスポーツウェアブランドで、耐久性と快適さを兼ね備えた製品を提供しています。このパーカーは、カジュアルなスタイルに最適です。

また、金タグは70年代後期から80年代前期の物でかなり昔のものになります。

プリント剥がれも少なく、状態も比較的良いのでこちらのお値段になっております。

最近肌寒くなってきており、また、フルジップのパーカーが今シーズンの秋冬トレンドにもなっているのでおすすめです。

サイズも女性でも着用可能で、メンズでもタイトめにY2Kスタイルで着用するととても可愛いです。

質感の方もしっとりとした質感になっており着心地、触り心地も上品な仕上がりのままになっております。



【デザイン】

鮮やかな赤色のフルジップパーカーで、胸元には「ALABAMA」と「Russell Athletic」のロゴが施されています。シンプルながらも存在感のあるデザインです。



【着心地】

肌触りの良い素材で作られており、日常使いに適しています。フード付きで、寒い日にも対応可能です。



- 色: 赤

- ブランド: Russell Athletic

- 地域名: ALABAMA

- デザイン: フルジップパーカー



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッセルアスレティック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 金タグ

Russell

Athletic

希少

80sフルジップパーカー

赤