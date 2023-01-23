『ザノースフェイス ギャビーインサレーションパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 07時 26分に出品され04月01日 07時 26分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザノースフェイスの中綿入りのアウターです。

マウンテンパーカーとダウンジャケットの中間くらいですが、着てみると結構暖かいです。

昨年楽天のShopで購入した、日本未発売の商品になります。

色はビンテージホワイトで、真っ白ではなく女性らしさもあって素敵なカラーです。

購入してから1ヶ月くらいのあいだに5回くらい着用し、保管しておりました。

袖口と右ポケット部分に若干、汚れがあります。

それ以外は大きなダメージはないかと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。

身幅 50cm 肩幅40cm 着丈 72cm 袖丈64cm

素人採寸になりますので、参考までに。





ザノースフェイス

the north face

THE NORTH FACE

日本未発売



季節感···秋、冬

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス ギャビーインサレーションパーカー