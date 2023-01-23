『極美品⭐️Yohji Yamamoto ウールギャバ チェスターコート 黒 L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 10時 08分に出品され03月18日 10時 08分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ 匿名配送 ＊ フォロー割◎ ＊ 返品送料無料 ＊



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《アイテム》

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト

LQ MEN エルキューメン ウールギャバジン

ロングジャケット ロングコート

チェスターコート ブラック Lサイズ

メンズ ビンテージ ヴィンテージ vintage



＊大手リサイクルショップにて購入しました



《状態》

傷や汚れなく、綺麗な状態です⭕️



《生地》

ウール



《カラー》

ブラック 黒



《サイズ》

サイズ:Lサイズ

肩幅:42cm

身幅:49cm

袖丈:63cm

着丈:83.5cm

＊平置き実寸になります。

＊着画はお断りさせて頂きます。ご了承ください。



《発送方法》

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

また、遅れる際は連絡させて頂きます。



《保管場所》

クローゼットの中で保管していました！



《ペット・喫煙者》

いません！



＊ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^＊



＊他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください。＊



《管理番号》

01-24-2-31-216m0236000900 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品⭐️Yohji

Yamamoto

ウールギャバ

チェスターコート

黒

L