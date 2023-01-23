『美品 iPhone 13 スターライト 128 GB SIMフリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 15時 28分に出品され05月03日 15時 28分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ:iPhone

機種名:iPhone 13

カラー:スターライト

容量:128 GB

最大充電量:84％

購入したキャリア:SIMフリ-

商品の状態:ややスレあり

型番: MLND3J/A



使用期間: 約２年

過去 水没/修理 なし。残債なし。



その他:買い替えのために出品します。液晶画面やカメラに損傷はありません。ただ、カバーを取り外した際の ほんのわずかなスレがございますが、気にならない程度です。



※プチプチ/防水加工/クッションで梱包後発送させていただきます



何かございましたらコメントお願い致します



即購入⭕️



バッテリー最大容量···80～84％ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル