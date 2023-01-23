『ダウンコート メンズ 中綿コート ジャケット 超厚手 ロング JCAS149【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 11時 48分に出品され04月15日 11時 48分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダウンコート メンズ 中綿コート ジャケット 厚手 ロング ペアルック アウター ファー取り外し可能 防寒服 トップス 大きいサイズ 韓国風 JCAS149



購入日から6-8日で発送

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こちらのページの出品商品情報

素材: ポリエステル、他

出品色：ベージュ

サイズ(約cm):



3XL 着丈 104 バスト 143おすすめ体重 80-100kg

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ほかのサイズと色のご希望の方、ご連絡ください。

全色：



Aブラック B ベージュ

全サイズ：



S 着丈 96バスト118おすすめ体重 40-50kg

M 着丈 97バスト123おすすめ体重 45-55kg

L 着丈 99バスト 126おすすめ体重 50-65kg

XL 着丈 101 バスト 133おすすめ体重 60-80kg

2XL 着丈 103 バスト 138 おすすめ体重 70-90kg

3XL 着丈 104 バスト 143おすすめ体重 80-100kg

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ご注意

新品未使用、海外輸入品

モニターの都合上、掲載写真と実際の色が異なる場合がございます。

寸法は手測りなので若干の誤差(2cm～4cm )がある場合がございますので、予めご了承ください。

簡易梱包。封筒に入れただけの梱包で、輸送により商品到着後、包装や商品がしわつく場合があります。

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メンズ パーカー アウター トップス フード付き 大きいサイズ フードパーカー 韓国風 長袖 春秋 ゆったり カジュアル JCAS149(2色S-3XL)



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンコート

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