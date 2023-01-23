『ポロ ラルフローレン ダッフルコート ブラック M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 05時 53分に出品され03月25日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ポロ ラルフローレン

メンズ

ブラック

ダッフルコート

Mサイズ

目立つ傷、シミはありません。

身丈 … 90



小さく畳んで発送します。

個人保管のため神経質な方はご遠慮ください。



お値段の交渉はご遠慮下さいませ。



不明点があればコメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロ ラルフローレン ダッフルコート ブラック M