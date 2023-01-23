『スワロフスキー #5000 ダイヤカットSwarovski【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 51分に出品され03月17日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スワロフスキー #5000 ダイヤカット

3mm〜10mm



・ご希望のカラーとサイズをコメント頂けましたら

専用ページをお作り致します

・ご希望のカラーサイズは記載している個数分

ご購入お願い致します。10個中3つ欲しいなど

ご希望の個数は承りかねます

・500円を下回らない組み合わせでご希望

くださいますようお願い致します

・ケースは入れ替えていますが未使用品です



他にもアクセサリーパーツ出品しております



＊自宅保管ですのでご理解の上ご購入ください

＊光加減、ブラウザの環境などで実際の色と異なることがあります



◇クリスタル

8mm/4ヶ/¥160 ×2

6mm/12ヶ/¥400

5mm/1ヶ/¥25

4mm/22ヶ/¥530

3mm/24ヶ/¥470

◇ホワイトオパール

6mm/12ヶ/¥520

4mm/20ヶ/¥620

◇ローズアラバスタ

4mm/20ヶ/¥620

◇ライトアメジスト

4mm/6ヶ/¥150

◇ローズ

6mm/34ヶ/¥1200

4mm/21ヶ/¥640

◇ライトローズ

6mm/12ヶ/¥520

4mm/20ヶ/¥620

◇ライトシャム

10mm/9ヶ/¥500（小傷あり）

4mm/8ヶ/¥220

◇ライトトパーズ

4mm/8ヶ/¥210

3mm/10ヶ/¥180

◇ブラックダイヤモンド

8mm/4ヶ/¥210 ×2

6mm/12ヶ/¥520

4mm/20ヶ/¥620

3mm/19ヶ/¥390

◇ペリドット

4mm/18ヶ/¥550

◇ジェット

6mm/12ヶ/¥520

4mm/20ヶ/¥620

3mm/26ヶ/¥540

◇ライトコロラドトパーズ

10mm/2ヶ/¥170

5mm/1ヶ/¥25

◇スモークトパーズ

6mm/11ヶ/¥420

◇トパーズブレンド

6mm/5ヶ/¥170







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ビーズ スワロ ハンドメイド

ダイヤモンドカット ダイヤカット型 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>手芸素材・材料>>>ビーズ・アクセサリー道具・材料 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワロフスキー