『スワロフスキー #5000 ダイヤカットSwarovski【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 51分に出品され03月17日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ハンドメイド・手芸>>>手芸素材・材料>>>ビーズ・アクセサリー道具・材料
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|スワロフスキー
ダイカッティングマシーン カッティングダイ 本体
¥ 7683
② 活字 暑中残暑寒中 謹賀新年 令和年月日 数字 漢数字セット
¥ 9360
ショップカード アクセサリー台紙 サンキューカード 名刺 ★No.134
¥ 50000
ショップカード アクセサリー台紙 サンキューカード 名刺 No.384
¥ 50999
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¥ 50000
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¥ 39000
スワロフスキーパーツ
¥ 21000
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¥ 46000
ショップカード アクセサリー台紙 サンキューカード 名刺 No.102
¥ 46000
激レア‼️スワロフスキー #5301 4mm ブルージルコンABFC
¥ 8330
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¥ 50000
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¥ 44000
ショップカード アクセサリー台紙 サンキューカード 名刺 ★No.342
¥ 44000
No.フル色A-27 コメカ 一言メモ 手紙 ペーパークラフト ダイカット
¥ 165165
ショップカード アクセサリー台紙 サンキューカード 名刺 No.307
¥ 46000
スワロフスキー 2028 まとめ売り
¥ 13000
スワロフスキー #2738 12x6mm Col.246
¥ 7488
ショップカード アクセサリー台紙 サンキューカード 名刺 ★No.295
¥ 50999
落札価格7799円
782 入札履歴
終了
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