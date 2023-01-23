『BURBERRY トレンチコート メンズ ライナー付 正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 01時 43分に出品され05月05日 01時 43分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・バーバリーロンドンのメンズトレンチコートです。

数年前に三越で定価20万程で購入したもの、正規品です。



・表記サイズ(写真７枚目)

胸囲 92

身長 170

５号(調べたらM-Lとのこと)



着丈：105

身幅：58

袖丈：60(肩のあたりから袖口)





・体系変化後そのままクローゼット保管していたため汚れ等ございます。(首周り汚れ、コート裾汚れなど)





・アルファベットでネームの刺繍があります。





・ライナーは着脱式です。ウールがとても気持ち良い肌触りです。中には目立った傷や汚れは見当たりません。



・お値段交渉可



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#92-170-5 #ライナー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

トレンチコート メンズ ライナー付 正規品