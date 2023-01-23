『FUBU ダウンジャケット リバーシブル フード（収納付）bboy【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 14時 41分に出品され03月03日 14時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ビックサイズFUBUのダウンジャケットです

サイズが合わなかったので出品致します。



bにはおすすめです！



【サイズ】

記載：L



実寸（平置き寸）

着丈 約79cm

肩幅 約65cm

身幅 約73cm

袖丈 約56cm

素人寸の為多少の誤差はご了承ください。







ご質問等あればお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FUBU

ダウンジャケット

リバーシブル フード（収納付）bboy