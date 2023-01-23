『anuans ウールトレンチコート S チャコールグレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 08時 08分に出品され05月03日 08時 08分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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長期自宅保管のためご了承いただける方のご購入をおまちしております。



【商品説明】

素材の良さを最大限活かし、トラッドなデザインが目を惹くトレンチ型のコート。

ラグランの切替と程良いゆとりがリラックス感をプラスしてくれます。

昨年と比べドレープ感の出る素材を使用しており、分量も少しアップしたので裾の揺らめきが上品な印象を引き立ててくれます。

衿元のスロートタブを付けてスタンドカラーで着用するスタイリングもオススメです。

全色オリジナルカラーで染めており、anuansらしい絶妙なカラーバリエーションでご用意しました。



【定価】￥49,500 (税込)

【カラー】チャコールグレー



【素材】

表地：毛100%

裏地：ポリエステル100%

洗濯方法：ドライ推奨 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アニュアンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ anuans

ウールトレンチコート

S

チャコールグレー