『neighborhood ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 01時 51分に出品され03月15日 01時 51分に終了予定です。即決価格は21,930円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 neighborhood ネイバーフッド ダウンジャケット

23冬モデルなります。 カーキと黒のツートンカラーのLサイズとなります。使用は4回ほど。

金欠で泣く泣くの出品です。

まだまだ夜は冷えるので着れます。

色も落ち着いており、渋くカッコよく着用できます。



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#ネイバーフッド

#ダウンジャケット

#メンズファッション

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ neighborhood

ダウンジャケット