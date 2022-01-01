『THE NORTH FACE ND91930マウンテンジャケット GORE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 21時 17分に出品され04月15日 21時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···ゴアテックス





2022.01月に購入 今年は着用しておりません。

毎年クリーニングに出していますので、

目立った汚れありません。68000で購入。

中古品になりますので、ご了承いただける方

ご購入お願い致します。



ノースフェイス

GORE-TEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ND91930マウンテンジャケット

GORE