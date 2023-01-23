『エルメス 2023AW シルク バンダナ コーラス・ステラルム カシシル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 55分に出品され03月17日 11時 55分に終了予定です。即決価格は14,740円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日国内エルメス公式オンラインで購入したばかりの

新作のバンダナ55です＾＾



スカーフが増えすぎてしまった為お探しの方に⭐︎



新品未使用 箱から出していない状態です。



お探しの方に(^^)



エルメス カレ55 コーラスステラルム



サイズ 55×55

カラー…ノワール

付属品 box 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス 2023AW シルク バンダナ コーラス・ステラルム カシシル