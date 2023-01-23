『ノースフェイダウンジャケット S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 15時 35分に出品され04月03日 15時 35分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスヘリテージスタイルのゴアテックスマウンテンジャケットデザインを適用したダウンジャケットです(^^)

防水機能付きの2LDRYVENT素材にシームレスに作用し風雨を防ぎます。

冬のスポーツやアウトドアにも大活躍！

外見はスッキリとした見た目、内側はたっぷりダウンで温かいです。



※お安く出品しております。お値下げご遠慮ください。



サイズ:S

着丈:65cm

身丈:58cm

肩幅:54cm

袖丈:54cm





ノースフェイス

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ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイダウンジャケット S