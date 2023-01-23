『★新品★アバクロンビー&フィッチ★ダウンベスト (Grey/XL)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 50分に出品され03月28日 22時 50分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Abercrombie & Fitch(アバクロンビー&フィッチ)のダウンベストの新品です。

正規店購入の本物です。



【サイズ】 XL 着丈 73cm, 身幅(脇下) 66cm, 肩幅 50cm

※置いた状態で計っていますが多少の誤差はご了承下さい。



【 素 材 】 Polyester 100%, Filling : Duck Down 90%, Duck Feather 10%



【生産国】 Made in VIETNAM



【 品 番 】 652380926





アバクロンビー&フィッチの新品のダウンベストです。



素材はポリエステルです。

ウォータープルーフ、ウインドレジスタンス素材になっています。

内側はダウンです。

襟の内側と内ポケットにフリースが貼ってあります。



形はモックネックのジップアップベストです。

サイドのポケットはスナップボタンで留めるタイプです。

内側の両側にグローブポケットが付いています。

左胸にラバーのロゴパッチが付いています。



軽くて暖かいのでオススメです。

上品なコーディネイトが楽しめます♪



アバクロンビー&フィッチのダウンベストは人気があります。

今回はお安く入手出来ましたのでお安く出品します！

お早目にご検討下さい。





◆ご購入の前に◆



コメントなしでご購入可能です。

送料込み、国内価格よりもお安く出品しています。



こちらの商品はAbercrombie & Fitchでの正規購入の商品になります。

偽物等の心配は一切いりません！ご安心下さい！

アバクロのオンラインでの購入になりますので香水の香りは付いていません。



すり替え防止の為、NC/NRでお願いします。



ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。





#アバクロンビーアンドフィッチ #Abercrombie #ダウンベスト #モックネック #フルジップ #ウインドレジスタンス #ウォータープルーフ #グレー #メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アバクロンビーアンドフィッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★新品★アバクロンビー&フィッチ★ダウンベスト

(Grey/XL)