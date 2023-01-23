『冬にぴったり❤️チェック柄ロングコート 大人おしゃれ 暖かい チェック柄【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 43分に出品され03月27日 14時 43分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます❤️



新作を出品してます♪



フォローして頂いた方限定で割引もさせて頂きます

↓↓

#Lillyshop2

他にもたくさんの新作を出品しております

是非ご覧ください⭐︎



✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼



冬の重厚感を纏うロングチェック柄コートが登場！スタイリッシュで暖かく、どんなシーンでもエレガントに。デザイン性と機能性を兼ね備えた一品です。



✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼



カラー: ホワイト

(他にもあります♪)



サイズ : Mサイズ

(他にSサイズ~XLサイズもあります♪)

※ご希望の方はコメントお願い致します。



✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼





★注意事項★



※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください。



※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。



※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。



※メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。



※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。



✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼

お呼ばれ 二次会 夜職 ラウンジ 韓国ファッション オルチャン 韓国 韓流 ワンピース セクシー パーティー ワンピース 半袖 ノースリーブ ロング ひざ丈 ミニ レース キャバ嬢 長袖 ロング テーラード トレンチ 綺麗目系 清楚系 可愛い系 新作 インポート セレクトショップ ドレス

妹系 レディース ユニセックス オシャレ 細見え お出かけ 旅行 お姉さん 大人 カジュアル エレガント 上品 ノーブランド 可愛い服 お洒落 大人系 ドレスrienda gyda murua emoda snidel azulcelford rna noela lagnamoon spiralgirl 好きな方におすすめです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 冬にぴったり❤️チェック柄ロングコート

大人おしゃれ

暖かい

チェック柄