『yashiki tsukimi knit coat【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 02時 00分に出品され03月29日 02時 00分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yashikiのニットコートです。

色はブラウンです。

服装の系統が変わったため、出品いたします。



和と洋をミックスした着物コート

野山が色づく「実りの秋」をイメージしています。

柄はキノコや栗、果物などの秋の味覚がかごいっぱに

盛られている様を表現しています。(他サイト引用)



素材：WOOL 100%



サイズ詳細 FREE

着丈 109cm

肩巾 66cm

身巾 66cm

袖丈 44cm



定価¥52,000



袖丈···長袖



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヤシキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ yashiki

tsukimi

knit

coat