『US古着◆アメリカ軍ミリタリー M1950 ウールライナー メンズXL【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 11時 15分に出品され04月15日 11時 15分に終了予定です。即決価格は10,670円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆商品検索◆



#古着屋_glim





◆ブランド◆



MILITARY





◆カラー◆



カーキ





◆サイズ表記◆



メンズ XL程（37R）





◆サイズ実寸(cm）◆



・裄丈 約84



・身幅 約60



・着丈 約107



◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします





◆商品詳細◆



人気アメリカ軍 ミリタリー

「M-1950 オーバーコート」のウールライナー！





◆商品状態◆



【A】多少の使用感あり。





【S】未使用・デッドストック・新品

【A】多少の汚れ、使用感はあるが目立つダメージのない商品

【B】部分的にダメージがある商品

【C】目立つダメージがあるが着用は可能



◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。





◆配送方法◆



・送料無料、メルカリ便にての匿名発送

・ご購入より1～2日以内の発送







☆フォロー割引☆

※ご希望の方は必ずご購入前にコメントでお知らせ下さい！！



○2000円～ (200円引き)

○5000円～(300円引き)

○10000円〜(400円引き)

○15000円～(500円引き)



----------------------------------------------





◎古着、ヴィンテージにご理解のある方のみ、

ご購入よろしくお願い致します。

◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。

◎着画撮影はお断りいたします。

◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US古着◆アメリカ軍ミリタリー

M1950

ウールライナー

メンズXL