『ポールアンドジョー メンズダウン Lサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 04時 04分に出品され03月22日 04時 04分に終了予定です。即決価格は9,542円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールアンドジョーのメンズダウンです。



サイズはXXSと表記されていますが、

身長180cm 73kgで着用していました。



日本サイズですとメンズのLからXLくらいです。

タグは切ってしまっています。



まだまだ十分着れる状態ですが、自宅保管の為、写真をご確認の上、気に入った方はどうぞ。



クリーニング済みです。

できるだけコンパクトにして発送します。



カラー···ブラック



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#LV 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールアンドジョー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールアンドジョー メンズダウン Lサイズ