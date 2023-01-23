『NIKE Sonic Flight エレクトリックブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 03時 14分に出品され04月09日 03時 14分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|ナイキ
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¥ 4600000
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¥ 11900
完売品❗️ルカ3 PF Photo Finish jordan
¥ 10500
落札価格12700円
129 入札履歴
終了
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