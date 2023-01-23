『NIKE Sonic Flight エレクトリックブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 03時 14分に出品され04月09日 03時 14分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品名 ナイキソニックフライト NIKE SONIC FLIGHT



ナイキのバッシュ、ソニックフライトです。

エアジョーダン、ナイキエアー、バスケットシューズとしても



◆カラー エレクトリックブルー 青



◆サイズ 26.5cm 中に表記あり



◆状態 タグ付き新品未使用。状態はお写真でご判断下さい。



新品未使用ですが、長期自宅保存のままでした。



新品未使用ですが、長期あくまでも人の手に渡ったものですのでご理解お願い致します。





■写真に写ってるもの靴のみです。箱無し



◆発送方法 水漏れ対策梱包で、保証ないですが、最安の普通郵便です。



■こちらの、シューズは希少らしく、現在は絶版となっているようです。現在では手に入りずらい希少なモデルになります。



■定価3万円以上



【商品説明】



ナイキの契約選手である



「LEBRON JAMES(レブロン・ジェームズ)」、



「KOBE BRYANT(コービー・ブライアント)」、



「KEVIN DURANT(ケビン・デュラント)」の３名を



フィーチャーし展開された

「SUPERHERO PACK(スーパーヒーローパック)」の続編



『SUPER HEROS RETURNS(スーパーヒーローリターンズ)と



フックアップしたスペシャルプロダクトが登場。



「グローブ(the Glove)」のニックネームで親しまれ



NBA屈指のポイントガードとして活躍したスーパースター



「ゲイリー・ペイトン（Gary・Payton)」にフォーカスされた



本作は彼の足元を支えた90年代を代表する



ナイキバスケットボールの名作『NIKE SONIC FLIGHT(ナイキ・ソニックフライト)』を



復刻し各チームカラーを落とし込んだスペシャルモデル。



■他のフリマでも出品していますので、違うところで商品売れましたら 即削除になりますので、購入はお早めにお願い致します。



■こちら新品未使用で状態も良いお品なので、

ご理解頂きこの価格からお願い致します。…



■価格は、メルカリ内で過去に売れた値段や売れやすい価格と表示される価格で決めてます( > <。)

なので、新品半額スタートなので大幅な値下げは御遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ