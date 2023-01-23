『★NANGA×DOORS インナーダウン★【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 11時 48分に出品され04月14日 11時 48分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★NANGA×DOORS インナーダウン★



の出品となります。



※他サイトでも出品中です。



数回着用しましたが使用機会が無く今回出品となります。



型番:DR27-17A702

カラー:カーキ

サイズ:L【公式サイトより】

・肩幅・48cm・総丈(前身頃)・71.5cm・総丈(後身頃)・77.5cm・身幅・62cm・袖丈・63cm



発送の際は小さく折りたたんで発送致します。



商品説明:

型番:DR17-17A702



【毎シーズン大人気の"NANGA"に別注したインナーダウンジャケットが今年も登場】



高い技術とクオリティーで、高い信頼と評価を得る滋賀県の国産シュラフ(寝袋)メーカー"NANGA (ナンガ)"。そのナンガにアーバンリサーチドアーズがパターンから別注したインナーダウンジャケットがリニューアル、新色を加えて今年も登場しました。



【おすすめポイント】

・比翼仕様かつ表はステッチレスにしスマートな印象に。カジュアル使い～ビジネスシーンで幅広く活躍してくれます。

・クルーネックデザインで、パーカーやタートルネックなどとも合わせやすい仕様になっています。

・リサイクルにより回収された羽毛を、洗浄・精製加工した新毛よりもきれいな再生羽毛の『Green Down」(=リサイクルダウン)』を採用。

・ダウンの吹き出しを抑えるために、裏地にコーティングを行い、また細い糸で縫製を行うことで吹き出しを軽減。

・ポケットをより使いやすくするため、脇線を腹周りに近づけています。









ナンガ

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NP61800

NP61540

ND91950

ND91840

ND91837 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★NANGA×DOORS

インナーダウン★