『ザノースフェイス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 08分に出品され04月01日 04時 08分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



素材(詰め物)...ダウン



主人が来ていました

袖口が少し使用感ありますが、

外側は特に汚れや傷は無いかと思います

今は別なジャケットを着ていますので、どなたか必要な方にお譲りしたいと思います

まだまだ着れる状態かと思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス