『半額 未使用 Mademoiselle NON NONストール イタリア製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 02時 52分に出品され03月26日 02時 52分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◻️色 紺色

◻️素材 カシミヤ70%、絹30%

◻️原産国 イタリア製

◻️サイズ 51×186(素人採寸)

◻️生地 軽く柔らかい

◻️定価 46200円



1回も使用することなく、しまっておりました。

製品タグ、値札付きです。



汚れないように、袋に本品とムシューダを入れて、更に衣装ケースにしまっていましたので、保存状態は良いと思います。

検品し、見た目には特に問題は有りませんが、長期自宅保管の為、その点をご理解頂ける方のご購入を希望致します。





喫煙者無し、ペット無しです。



#敬老の日

#母の日

#ストール





ス005 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 半額

未使用

Mademoiselle

NON

NONストール

イタリア製