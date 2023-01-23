『ナンガ NANGA 滋賀ダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 45分に出品され03月24日 23時 45分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナンガの滋賀ダウンです。

ボンフリーにて新品購入しましたが着る機会がない為出品します。

素材は焚き火素材です。

キャンプにもガンガン使っていただけます。

特に目立つ汚れありません。

禁煙、ペットはありません。



何かあればコメントまで！



NANGA

nanga

ナンガ

滋賀

滋賀ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナンガ NANGA

滋賀ダウン