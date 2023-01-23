『【新品・未使用】エルメス ツイリー エルメスパラード 2024AW【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 08時 57分に出品され04月07日 08時 57分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HERMES エルメス



2024秋冬コレクション

ツイリー 《エルメス・パラード》



カラー グリ・ペルル / グリーン / イエロー

素材 シルク100%



新品・未使用

HERMES直営店購入



付属品 なし

+500円で箱をお付けいたします。



申し訳ありませんがお値下げはできません！



よろしくお願いします☺︎★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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