『ポロ ラルフローレン ダウンジャケット ビックポニー メンズ M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 47分に出品され03月21日 12時 47分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド



Polo Ralph Laure

ポロラルフローレン





■商品名



ダウンジャケット

フード取り外し可能





■色柄



ブラック 黒

ビックポニー刺繍

内側レッド





■素材



表地 ポリエステル100%

中綿 ダウン 75%

フェザー25%





■表記



メンズ M

170cm着用感 M



実寸を参考にしてください。

■平置き実寸サイズ(単位:cm)



着丈：約65.5

肩幅：約47

身幅：約56

袖丈：約67



素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。









■状態



古着に伴う多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなくまだまだ使用して頂けます。

フードに少しスレの様なのがあります(写真13枚目)





※USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。







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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

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