『BEARDSLEY ビアズリー ウールライクシャツコート グレー 千鳥格子【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 10分に出品され04月01日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEARDSLEY ビアズリー

袖口と肩のタックでふんわりボリューム袖がポイント ウールライクシャツコート



2回ほど着用しました。

目立った汚れやほつれはみられません。

定価¥30,000くらいでした。



FREE

身幅:56 / ゆき:76 / 前身頃:99 / 後身頃:105



起毛したウール見えする素材を使用した軽めのシャツコート。 ウールではないので比較的軽く、さっと羽織れるコートです。 身頃はすっきりとしたシルエットで、袖にタック入れており、ワンピース感覚でも着られます。 グレーの千鳥格子。胸下に大きめなポケットがあるのでアクセントにもなり、スッキリした印象に。サイドポケットもあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ビアズリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BEARDSLEY

ビアズリー

ウールライクシャツコート

グレー

千鳥格子