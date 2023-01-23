『A BATHING APE コラボ SOREL 27cm スノーシューズ ブーツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 41分に出品され03月04日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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CARIBOU BAPE

アベイシングエイプ×ソレル

希少コラボブーツ スノーブーツ

カモフラ カモ柄

27センチ



カナダの老舗ブランドSORELとAPEの限定コラボでリリース。 アッパー部分エイプの迷彩柄にアレンジされた「Caribou」です。

サイドにSORELのロゴ刻印、かかとにSORELロゴのパッチ。 防水性に優れたウォータープルーフ加工。

着脱可能なインナーが付いており、雪上でも着用できる本格仕様です。



後ろから見てかかと部分に汚れが少しあります。

【写真３枚目参照】

写真で確認よろしくお願いします。

あくまで中古品になりますので、ご理解いただきご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: ソレル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ A

BATHING

APE

コラボ

SOREL 27cm

スノーシューズ ブーツ