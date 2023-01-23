『US企画 THE NORTH FACE ヒマラヤンダウンJKT 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 16分に出品され03月22日 15時 16分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒマラヤ8000m峰のような過酷な極地での行動を支えるハイボリュームな保温用オーバージャケット。



GORE-TEX WINDSTOPPER RipStop Insulated Shell （2層）を使用し、熱放出の原因となるコールドスポットを排除したシェイプドバッフル構造の900フィルパワークリーンダウン光電子PROを中わた材として封入。



強風で体温が奪われるような低温下での行動を想定した高い保温力と優れた防風性を両立しています。



摩耗が生じやすい肩と肘下部には強度を高めた生地で補強。



グローブやハーネスを着用することを前提としたポケット配置と操作性を追求し、動きやすさと使いやすさを向上させています。



三浦雄一郎氏のチャレンジを支え続ける、THE NORTH FACEが誇る極地用ウエアのフラッグシップモデルです。



■サイズ S（L相当）

肩幅···48cm

身幅···56cm

着丈···70cm

袖丈···60cm

※お手持ちの洋服との比較でサイズ感をご確認ください。

※平置き採寸、多少の誤差はご了承ください。



■状態

少しの羽抜け、やや使用感あります。

サイズS表示ですが L以上はあります。

サイズは日本表記ではないので、およそのサイズ選択になりますので確認をしてから検討下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US企画

THE

NORTH

FACE

ヒマラヤンダウンJKT

黒