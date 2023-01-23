『新品 エルメス カレジュアン カシシル ズアヴとドラゴン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 26分に出品され03月22日 11時 26分に終了予定です。即決価格は39,000円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大阪 エルメス直営店にて購入しました。



エルメス カレジュアン

ズアヴとドラゴン



2023秋冬コレクション

《ズアヴとドラゴン・バンダナ》

カレジェアン

カシミヤ 70% 絹 30%

ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）



エルメスを象徴するカシミヤシルク生地にプリントを施した、柔らかくて軽いカレジェアンは、日常的に使いやすいアイテムです。肌寒い日中にも、涼しい晩にも、身を包んでくれる理想的なパートナーとなります。



フランス製

デザイナー ヴィルジニー・ジャマン

サイズ：136×137 cm | このカレジェアンは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。











神経質な方はご遠慮ください。



付属品は、箱、ジャポンタグ、おリボンです。



ショップカードは担当さんとの関係がございますので、お付け出来かねます。ご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品 エルメス カレジュアン カシシル ズアヴとドラゴン