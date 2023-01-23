『Aladdin ランタン スピーカー LED おしゃれbluetooth【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 58分に出品され04月26日 07時 58分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 英国アラジン社創業100周年記念モデル

高級感のあるLEDランタンスピーカー



1900年代に作られていたアラジンオイルランプを、現代の技術で進化させた復刻版。食事をするとき、ベランダでくつろぐときなど、どんなシーンにも調和する落ち着いたデザインが特長です。



ランプの点灯・消灯は、ガラスグローブ下の調光つまみで行います。つまみを回すことで、ライトの明るさを調節することも可能。シーンに合わせて、光の強弱を変化させることができます。







その他···Bluetooth対応 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アラジン