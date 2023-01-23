『Majestic社 東京ヤクルトスワローズ CREW 古着 ボアジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 05時 16分に出品され04月24日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。





【カラー・デザイン】

ネイビー 濃紺 になります。



左胸

TOKYO YAKULT SWALLOWS

Swallows

モコモコワッペン



左袖

SWALLOWS CREW

刺繍ワッペン



後面 襟元

YSのチームロゴ

モコモコワッペン



裾元 ドローコード 紐付き



開閉 スナップボタン





【サイズ】

size:L



着丈:72cm



身幅:58cm



肩幅:47cm



袖丈:65cm



175cm 83kg パーカーの上に着用時

やや着脱時に肩にストレスを感じましたが、着用時には丈 幅、問題なく着用できるサイズ感ですが、ボタンを留めるのは難しいサイズ感です。



実寸 着用 L 程のサイズ感





【素材・etc.】

表地 中綿 裏地 ポリエステル 100%



表地 ツヤのある生地

中綿 袖部分に程よく入っています

裏地 厚みのあるボア



Majestic



中国製



ファナティクス•ジャパン合同会社





【状態】

状態ランク:B



状態ランク付け

S 未使用品

A ダメージや使用感が少ない

B 使用感がある

C 使用感があり若干のダメージがある

D 使用感があり多少ダメージがある

E 古着なりの使用感があり大きなダメージがある



数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。

よろしくお願い致します。





【見立て】

Majestic社製 東京ヤクルト スワローズ CREW 古着 ボアジャケットになります。

ボディ部分がボア、袖部分はキルティング生地。

米国4大スポーツのウェアなどを昔から制作し続けている、品質の良い古着 ジャケットになります。





よろしくお願い致します。



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-Tokyo Yakult Swallows 東京ヤクルトスワローズ-

1950年チーム創設。

日本のプロ野球球団でセリーグに所属。

ホーム球場 明治神宮野球場

21、22年シーズン連覇。



Majestic ATHLETICとは2016年~オフィシャルサプライヤー契約、ウェア ユニホームなどを提供している。





#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着





#アウターの古着





#スポーツチームものの

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重ね重ねよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マジェスティック カラー: ブラック系/ブルー系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Majestic社

東京ヤクルトスワローズ

CREW

古着

ボアジャケット