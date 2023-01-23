『ミスタージェントルマン チェスターフィールドコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 02時 23分に出品され03月18日 02時 23分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 柄・デザイン···無地



カラー···ブラック

素材···ウール

季節感···冬



寸法

総丈:108cm

身幅:61cm

肩幅:59cm

袖丈:57cm

素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。







新品で購入し、着用回数は10回程度でわりかし綺麗な状態です。

定価は7万円くらいでした。

専用のカバーとハンガーをつけてお送りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ミスタージェントルマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ミスタージェントルマン チェスターフィールドコート