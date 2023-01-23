『DUVETICA JINCE 42【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 04時 14分に出品され04月12日 04時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デュベティカ ダウン レディース JINCE

暖かくてヘビーユーズしましたが、サイズアウトの為、出品します



サイズ：42

実寸サイズ 肩幅 : 約 39 cm、袖丈 : 約 50 cm（脇の下）、身幅 : 約 43 cm、 着丈 : 約 56 cm （素人採寸の為、若干の誤差があります）

カラー:霜降りグレー

・右腕内側と右ポケット下にスレがあります（画像参照） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUVETICA



JINCE

42