『DUVETICA JINCE 42【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 04時 14分に出品され04月12日 04時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|デュベティカ
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落札価格10400円
749 入札履歴
終了
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