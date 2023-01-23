『今季新品 無印良品 フード付ダウンコート ロング丈 ダウン90% 撥水 黒 L【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 00時 44分に出品され04月29日 00時 44分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆沢山の商品の中から興味を持って下さり誠にありがとうございます☆☆



気持ちの良いお取引が出来るように、迅速丁寧な対応を心がけます！！



◆商品について◆

無印良品から【フード付きダウンコート】の出品です。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

膨らみの大な750 フィルパワーの羽毛を使用。



生地の表面で雨水を縦方向に転がして弾きます。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



丸ダウン90%

羽毛布団の様にふわっとしています。



新品・未使用品です。

■定価 14.900円



保管状態も良く 汚れ、ほつれ、色落ち、生地の劣化等なく、非常に綺麗な状態です。

【タバコ・ペット・香水の匂いも付いてません】



◎お色は定番人気のブラック。



セミマット素材で テカテカし過ぎず使いやすいと思います。



◎超軽量ダウン！



◎ファスナーを上まで上げると首元までしっかり隠れてあったか。



◎両サイドのポケットは内側がフリース素材であたたかいです。



このタイプは重くなりがちですが非常に軽くて疲れません。



是非 この機会にいかがでしょうか！？



◆サイズ表記◆L（レディース）

→大きめデザインに感じます。

L〜XLの方に綺麗に着て頂けます。



～～平置き実寸～～

◯肩幅 ：47㎝

◯身幅 ：59㎝（脇の下の横幅を採寸）

◯着丈 ：89㎝



※素人採寸の為若干の前後はお許し下さいませ。



◆素材表記◆

画像にてご確認下さいませ。



◆ご理解下さい♪◆

【新品】ではありますが、あくまで一度人の手に渡った中古品です。店頭で売っている様な 完璧な状態をお求めの方のご入札は十分にご理 解ご検討の上、宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ムジルシリョウヒン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 今季新品 無印良品 フード付ダウンコート ロング丈 ダウン90%



撥水 黒 L