『初音ミク Project DIVA スペシャルパック 500GB/W セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 04分に出品され03月27日 11時 04分に終了予定です。即決価格は196,951円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある出品の中からご覧頂きありがとうございます。

以下を最後までお読みいただきご購入をご検討ください。



PS4 初音ミク Project DIVA スペシャルパック 500GB/W CUH-1000AB HDDベイカバー セット 未使用 の出品です。



こちらは2016年5月19日より数量限定で予約販売された物となります。

撮影の為ブラックのベイカバーのみパッケージから取り出しておりますが取り出す際、直接触れず手袋を使用し撮影しております。

PS4本体、ベイカバー、本体のオリジナルテーマのDL用シリアルナンバー全て未使用となりますが有効期限が切れている為使用出来ません。



セット内容

PlayStation 4 初音ミク-Project DIVA-スペシャルパック 500GB/W



PS4 HDDベイカバー

SEGA feat. HATSUNE MIKU Project ver. アクア・ブルー

Project DIVA Future Tone ver. ジェット・ブラック

Project DIVA X HD ver. グレイシャー・ホワイト



上記のセットとなります。



この度私物整理のため大切にして下さる方にお譲り致します。



こちらの商品は人の手に渡った物で入手から年数が経っている素人保管の物となります。

保管時の経年劣化等を含め変色、傷、汚れ、折れ、パッケージの痛み等の痛みがある場合がございます。

上記以外の痛みがある場合がございます。

こちらの商品はプチプチ等の資材は使用せず梱包後、発送手続きをさせていただきます。

発送の際、再利用の資材を使用致しますので予めご了承ください。

神経質な方や完璧な発送方法や完璧な商品をご希望の方は誠に恐れ入りますがご購入をお控え下さい。

上記を予めご了承頂いた上でご購入下さい。



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#リターン初音ミク

#リターンガジェット



値下げ

5/4

399,499円→398,999円

6/2

394,499円→393,999円

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389,499円→388,999円

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384,599円→379,999円

9/1

375,599円→369,999円

10/1

365,499円→359,999円

11/1

355,399円→354,999円

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352,499円→351,999円 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>プレイステーション4(PS4) 商品の状態: 新品、未使用