『パナソニック ドアホンVL-SZ30KL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 41分に出品され03月04日 19時 41分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック ドアホン VL-SZ30KL



電気工事をしており、

用意したが既設配線不具合の為設置不可でしたので、出品いたします。

購入日2024.1月上旬頃。



一度設置はしましたので、写真の4枚目のカメラの裏板に防水処理のシリコンの跡が少しありますが、設置すれば全く見えない箇所です。



配線繋ぎ問題なく使用可能です。



※説明書と一応保証書は同封してますが

購入店舗等記載はないです。

万が一不具合起きた場合1年以内であれば、おそらくメーカー問い合わせ、保証は対応出きると思います。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防犯・セーフティ>>>インターホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: パナソニック