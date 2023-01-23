『Burberry blue label バーバリー Pコート ショート丈【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 11分に出品され04月01日 05時 11分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご観覧いただきありがとうございます。

ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します！



【商品】

Burberry blue label バーバリー Pコート ショート丈



【サイズ】

サイズ38(Sサイズ相当)

袖 50cm

肩幅 38cm

身幅 46cm

着丈 49cm

素人採寸の為、多少誤差がございますので、

ご了承下さい。



【状態】

「バーバリー」レディースピーコートです。



カラーは人気なベージュホワイト、裏地にはチェック生地、

カワイイ人気アイテムです。



Campion チャンピオン、PORO ポロラルフローレン、

FRED PRERRY フレッドペリー、、BALMAIN バルマン、

MACKINTOSH PHILOSOPHY マッキントッシュ フィロソフィー、

COACH コーチ等のブランドのデザインが好きな方にもオススメです。



目立った傷、汚れはなく美品です。

襟に多少使用感がございます。



used品の為ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。



☆様々な種類のアウター多数出品中です！

#万次郎アウター



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#万次郎



▼重要 必ずお読みください▼



☑︎お使いの端末によってはモニターの具合でお色目が変わるかと思いますので、画像のイメージと違った（自分の思っていたより色が濃かったや明るかった）などは評価に含まれませんようお願いします。



☑︎USEDのお品です、中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。



☑︎着画は致しません。

採寸は平置きでの採寸です

素人採寸ですが実寸乗せておりますので出品者の身長、体重は？または身長〜体重〜ですが、合いますか？などのご質問にはお応え致しかねますのでご遠慮ください。

記載の実寸をよくご確認の上ご購入宜しくお願いします。



☑︎サイズの大幅な記載間違い以外のサイズが合わなかったなどの評価下げはご遠慮ください。



☑︎美品表記は個人の主観による物ですのでご理解の程宜しくお願いします。



☑︎商品内容、状態、お色、手触り、肌触り、生地の厚みなどに関しまして自分が確認しなかったのか悪かったのですが…や、思ったよりも…というような事も評価に反映させる事のないよう宜しくお願いします。



☑︎ご購入後の商品、発送に関する質問はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Burberry

blue

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バーバリー

Pコート

ショート丈