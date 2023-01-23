『Panasonic パナソニック 加湿空気清浄機 F-VXT90 40畳【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 06時 13分に出品され04月08日 06時 13分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Panasonic パナソニック 加湿空気清浄機 F-VXT90 40畳



2021年購入品



Panasonicの加湿空気清浄機です。

花粉が気になるこれからの季節にピッタリの商品。

高濃度のナノイーxで空気中の汚れをあっという間に取り除きます。

またおしゃれな木目調のデザインでインテリアにも溶け込みます！

3つのフィルター搭載で面倒なフィルター交換は10年不要！





Panasonic 加湿空気清浄機

F-VXT90

カラー : 木目調

本体寸法：幅398×奥行287×高さ640mm

重量：約11.7kg

電源：AC100V 50Hz/60Hz

消費電力 : 2〜72W

適用床面積 : 40畳(66㎡)

タンク容量 : 約4.0ℓ





大きく目立つとこはないですが使用に伴う細かい傷などはありますので、ご理解いただけたらと思います。

画像ご参照ください(^^)

神経質な方はご遠慮ください。





画像にあるものが全てとなります、説明文と画像にあるものが違ってましたらコメントください。







基本的に発送は、土日を予定しております。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック