『Panasonic パナソニック 加湿空気清浄機 F-VXT90 40畳【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 06時 13分に出品され04月08日 06時 13分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|パナソニック
美品/動作確認済 Blueair 490i 空気清浄機フィルター付き
¥ 11570
しゅうみん様専用 dyson HP 00 IS N SILVER
¥ 15000
コンパクトな卓上用空気清浄機、4段階の風量調節とライト機能を備えています
¥ 13000
ダイキンうるるとさらら ストリーマ徐加湿空気清浄機MCZ704A-T 2024年
¥ 49800
新品未使用 シャープ 加湿空気清浄機 KC-R50-W ホワイト系
¥ 13000
富士通 PLAZION HDS-302G
¥ 9359
SHARP プラズマクラスターイオン発生機
¥ 10764
Levoit(レボイト) 空気清浄機 ハイグレードモデル Vital100S
¥ 10920
エレクトロラックス 加湿空気清浄機 UltimateHome 700
¥ 12400
SHARP 加湿空気清浄機 KI-PS50 2022年製
¥ 10920
DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK554ABK-T 動作良好 2023年製
¥ 19140
パナソニック 空気清浄機 F-VC70XT 2021年製
¥ 12900
【良品】富士通ゼネラル HDS-302G 脱臭機 2023年製 PLAZION
¥ 12578
プラズマクラスター
¥ 9360
【2018年製】ダイソン HP04 空気清浄機能付ファンヒーター
¥ 9685
HITACHI EP-NVG90(W) クリエア
¥ 8502
Airdog X3s 空気清浄機 KJ200F-X3 エアドッグ
¥ 38301
極美品！ダイソン加湿空気清浄機 安心保証2027年 Purifier PH03
¥ 24423
落札価格12700円
90 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！