『OH済 オメガ 1966年製 デビル カットガラス レディース 自動巻き 美品！【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 08分に出品され03月15日 15時 08分に終了予定です。即決価格は22,854円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ＯＨ済、3ヶ月の保証付きです！

保証書を発行し内部機械の自然故障は、3ヶ月間無償修理いたします。



オメガのアンティークウォッチの中でも人気の高い、De Ville Sapphette の自動巻きモデルの出品です。こちらは普遍的な美しいデザインの時計です。年代を考えると状態も良く綺麗な時計です。



※文字盤のガラスにはサファイアクリスタルを使用しており、本物のサファイアの結晶をスライスし高度な加工技術を用いて仕上げられております。透明度が高く輝きも素晴らしく美しいです。オーバーホール済みですのでローターのがたつき等もございません。安心してご愛用頂けます。



●動作状況：ＯＨ済み 実測値での日差は現在約+12秒ほどです。

●ガラス：綺麗、キズや欠けはありません。

●ケース：綺麗、目立つキズはございません。

●サイズ：18.8㎜(竜頭含む)×24.0㎜(ラグ～ラグ) ラグ幅8ｍｍ

●ブレス：綺麗、オメガ純正ブレス



ケースはステンレス製です。ブレスはオメガ純正でオリジナルのステンレス製です。

腕周りはフリーサイズで着用時に自由にサイズ調整が可能です。最大で腕周り約18㎝位の方までご使用頂けます。



内部機械にはルビーを24石使用した高級仕様の自動巻きを採用しており、レディース用ムーブメントとして現在でも高い評価のされている信頼性の高い機械です。親指の爪よりも小さい 極小の自動巻き機械は現代でも製造できるメーカーはほとんど無く、当時のオメガの技術力の高さが良く分かる時計です。



時計ケース、ブレスは磨き仕上げと超音波洗浄によるクリーニング済みです。

お届け後に気持ち良くご使用頂けるようにクリーニング後は手袋を着用し素手では触りません。指紋等も付かない綺麗な状態で丁寧に取扱い発送致します。





上質なオメガの時計は末永くご愛用頂けます。





※お届け後も責任を持って対応致します。



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ジュエリー 洋装だけでなく 和装 和服 着物 プレゼントにも





付属品···時計用の化粧箱・保証書あり

文字盤カラー...シルバー

ベルトカラー...シルバー

オメガ コレクション...デ・ヴィル

オメガ ケース/カラー...ステンレススティー﻿ル

オメガ ストラップ/素材...ステンレススティー﻿ル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オメガ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ OH済 オメガ 1966年製

デビル カットガラス レディース 自動巻き 美品！