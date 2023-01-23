『15aw soloist ウール アフガンストール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 17時 41分に出品され03月04日 17時 41分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TAKAHIROMIYASHITA The Soloistのウールチェックフリンジストールです。カラーはブラック×グレーです。長さは約:106cm×約:90cm

付属品 タグ、箱、保存袋

状態は綺麗かとは思いますが、年数が経った商品なのでUSEDであることはご理解ください。

当時宮下さんも着用していたモデルです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タカヒロミヤシタザソロイスト

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 15aw

soloist

ウール アフガンストール