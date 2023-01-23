『ザ ノース フェイス 1996 レトロ ヌプシ ダウンジャケット D7R-M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 13分に出品され03月21日 23時 13分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブルー

モデル...NUPTSE JKT

素材・柄...ナイロン

サイズ...M



【THE NORTH FACE Cyclone Jacket 3 NF0A82R9】

★新品・紙タグ付き

★値引き不可



【サイズ】

M：肩幅約52cm、身幅約60cm、袖丈約68cm、着丈約68cm



【カラー】

D7R：ブラック/シアン（ブルー系）



【素材】

表地：ナイロン100%

裏地：ナイロン100%

中綿：ダウン85% フェザー15%





【備考】

＊円滑な取引希望、落札後のご連絡が3日以内でお願い致します。

＊出品簡素化のため写真追加はお受けできません。

＊着用サイズの問い合わせなどお答えできません。

＊沖縄・離島・北海道は佐川便120サイズ着払い。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザ

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1996

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D7R-M