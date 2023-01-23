『【美品】SY32 by SWEET YEARS ダウンジャケット 白 ロゴ【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 11時 15分に出品され03月28日 11時 15分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆即ご購入歓迎です☆



☆商品に興味をもっていただき誠にありがとうございます☆







【商品説明】

☆USED☆ SY32 by SWEET YEARS







【商品詳細】

●カラー

☆ホワイト系



●サイズ

☆ M表記



●実寸

着丈・・・約71cm

肩幅・・・約52cm

身幅・・・約61cm

袖丈・・・約60cm

(素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。)



【ご注意】

・目についたダメージ等は商品説明に記載しておりますが見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合もございますことをご理解お願いいたします。



・古着にご理解の無い方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。



・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エスワイサーティトゥバイスィートイヤーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】SY32





by

SWEET

YEARS

ダウンジャケット 白 ロゴ