『kolor オーバーサイズパッチワークダッフルコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 50分に出品され03月16日 10時 50分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド:kolor カラー



定価¥1260,00-(税別)



カラー···ネイビー系



素材

表地:ウール:90%/ナイロン:10%

裏地:キュプラ:100%



サイズ:5

着丈:87/肩幅:57/身幅:75/袖丈63

※ 平置きでの素人採寸になります



着用回数:数回(試着含む)/数時間程度



※ 裏地は付いていますが、中綿は入っておりません

※ オーバーサイズですので、中にインナーダウンやニット、パーカーなどは着込めます



着用機会が全く無い為出品致します



当方、タバコは吸いません



商品は1度個人の手に渡った個人保管の商品になります

中古品へのご理解をお願い致します

※ 着用の有無に関わらず、シーズン前とシーズン後に必ずクリーニングは行います



気持ち良いお取引をしたいと思いますので、

丁重な対応を致します



ご検討お願い致します



※ come des garçon shirt、eye comme des garçon、Jyunya 、ポータークラシック、visvim、グローバーオール、アウトドアブランド、ミリタリー系古着、

等がお好きな方にお勧めです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カラー カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ kolor

オーバーサイズパッチワークダッフルコート